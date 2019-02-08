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Москва

В московскую мэрию подали заявку на проведение марша памяти Немцова

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Заявка на проведение 24 февраля марша памяти Бориса Немцова подана в столичный департамент региональной безопасности, сообщили в движении "Солидарность".

"Сегодня, 8 февраля, организаторы подали в правительство Москвы официальное уведомление о проведении марша Немцова. Марш запланирован на 24 февраля в центре города по сегменту бульварного кольца и проспекту Академика Сахарова", - сказали "Интерфаксу" в движении.

В "Солидарности" отметили, что организаторами акции выступают представители партий "ПАРНАС", "Яблоко", "Партии Перемен", Либертарианской партии, "Партии 5 декабря", "Фонда борьбы с коррупцией" и правозащитного центра "Мемориал".

В уведомлении, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что цель мероприятия - "почтить память выдающегося российского политика и государственного деятеля Б.Е.Немцова в связи с 4-й годовщиной его убийства, выразить солидарность и поддержку идеям, демократическим ценностям и целям общественно-политической деятельности и наследия Б.Е.Немцова, включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека".

В планах - демонстрация по бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников - до 30 тысяч человек.

Официальный представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова подтвердила "Интерфаксу" факт подачи заявки на это мероприятие.

"Уведомление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней", - сказала она.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6 фотографий
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мостуАктивисты возложили цветы на место гибели НемцоваПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова на акции неизвестный облил зеленкойНа марше в центре городаЧлен федерального политсовета движения &quot;Солидарность&quot; Илья ЯшинУчастники марша памяти Немцова
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мосту
Теги: Москва, Борис Немцов

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