Москва Убийство Бориса Немцова

Оппозиционеры попросили власти Москвы помочь провести марш памяти Немцова

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Организационный комитет марша памяти Бориса Немцова обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оказать поддержку в проведении акции, сообщили "Интерфаксу" в движении "Солидарность".

В направленном на имя мэра в понедельник письме говорится, что мероприятие планируется провести в выходной день, 24 февраля. Организаторы рассчитывают на помощь структур правительства Москвы, которые находятся в подчинении мэра, как на стадии подготовки, так и во время его проведения по согласованному маршруту.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

Со своей стороны организаторы гарантируют, что акция будет носить мирный характер, а подготовка к ней будет проходить во взаимодействии с мэрией Москвы.

Письмо подписали 42 человека, в том числе председатель политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин, председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов, председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава "Яблока" Эмилия Слабунова, правозащитница Светлана Ганнушкина, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Теги: Москва, Борис Немцов
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