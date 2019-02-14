Задержан предполагаемый убийца активиста-антикоррупционера в Воскресенске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи задержали жителя Воскресенского района Подмосковья, подозреваемого в избиении до смерти главы местной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Дмитрия Грибова, сообщила представитель областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, 57-летний мужчина допрошен в качестве подозреваемого, изъят его автомобиль и два мобильных устройства, а в ходе обыска его жилища - одежда со следами преступления.

"По имеющимся у следствия данным, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим", - сказала Врадий.

По данным СК, подозреваемый был ранее судим за причинение среднего вреда здоровью.

"Таким образом, нападение на потерпевшего никаким образом не связано с его деятельностью в общественных организациях", - сказала представитель следствия.

Поиски второго участника нападения продолжаются.

Вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово двое мужчин в медицинских масках избили Грибова битами, от чего он скончался в больнице.