Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Москва

Задержан предполагаемый убийца активиста-антикоррупционера в Воскресенске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи задержали жителя Воскресенского района Подмосковья, подозреваемого в избиении до смерти главы местной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Дмитрия Грибова, сообщила представитель областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, 57-летний мужчина допрошен в качестве подозреваемого, изъят его автомобиль и два мобильных устройства, а в ходе обыска его жилища - одежда со следами преступления.

"По имеющимся у следствия данным, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим", - сказала Врадий.

По данным СК, подозреваемый был ранее судим за причинение среднего вреда здоровью.

"Таким образом, нападение на потерпевшего никаким образом не связано с его деятельностью в общественных организациях", - сказала представитель следствия.

Поиски второго участника нападения продолжаются.

Вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово двое мужчин в медицинских масках избили Грибова битами, от чего он скончался в больнице.

Теги: Воскресенск, Дмитрий Грибов

Новости по теме

Москва
За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицыПодробнее
 В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии ШевченкоВ Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко
Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочериПодробнее
 В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметкеВ Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке
Первым перекрестком, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулкаПодробнее
 Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля
Поезда не будут ходить на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", а для проезда наземного транспорта перекроют несколько улицПодробнее
Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в Москве
Решение связано с низкой загрузкой офисаПодробнее
 Особняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектурыОсобняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектуры
Это единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера Подробнее
 Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовМуниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов
Как пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХПодробнее
 Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200
Волна угроз не прекращается, проверка на 30 объектах уже завершенаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"В РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380ЭкономикаМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции на 2019 годВ миреСенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"В миреНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

В Кремле спокойно отнеслись к видео отдыха Дворковича, Ткачева и Тимаковой

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США

В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАДмитрий Песков подчеркнул, что ограничительные меры против России разработаны в интересах американского бизнеса Подробнее

В Кремле пообещали отреагировать на обращение жителей Сибая о загрязнении воздуха

Медведев констатировал, что рост экономики РФ пока не ощущается гражданами

Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра Улюкаева

Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваВ декабре приставы списали с его счета штраф по приговору - 130 млн рублей Подробнее

Белые медведи начали уходить из поселка на Новой Земле

В Минюсте заявили, что у России нет повода для пересмотра позиции по "Свидетелям Иеговы"

Сбербанк заявил, что готов пойти на реструктуризацию долга "ЮТэйр"

Греф заявил, что риски из-за возможных антироссийских санкций выросли

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');