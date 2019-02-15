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Москва

Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы

Более 10 человек будут доставлены в полицию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Травматическое оружие, по предварительным данным, применялось в массовой драке около кафе на юго-востоке Москвы, число пострадавших возросло до двух, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительным данным, на месте происшествия обнаружены следы применения травматического оружия",- сказал собеседник агентства.

По его словам, точное число участников конфликта и его причины пока устанавливаются, но речь идёт "о нескольких десятках человек".

"Также выявлен второй пострадавший", - добавил источник.

"В отделы полиции будут доставлены более десяти человек, которые проверяются на причастность к данному конфликту", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Там добавили, что полицейские продолжают патрулировать окрестные улицы с целью установления других возможных участников.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта у кафе на Первой Курьяновской улице пострадал как минимум один человек. По данным источника "Интерфакса", у кафе произошла массовая драка. В столичной полиции агентству сообщали, что на причастность к конфликту проверяется более десяти человек, их доставят в отделение.

Теги: Москва

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