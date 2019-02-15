Что случилось этой ночью: пятница, 15 февраля

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Третий подозреваемый в деле Скрипалей, ожидание ЧП в США и массовая драка в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп готов подписать бюджет и ввести ЧП в США, сообщили в Белом доме. Финансовый документ, который уже приняла Палата представителей конгресса США, не допустит очередного "шатдауна" — остановки в работе госучреждений. Режим чрезвычайного положения позволит Трампу увеличить финансирование строительства заграждений на границе с Мексикой с выделенных $1,375 млрд до запрошенных $5,7 млрд. Позже Трамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе.

- Массовая драка произошла у кафе на юго-востоке Москвы. По словам источника "Интерфакса", точное число участников конфликта и его причины пока устанавливаются, но речь идет "о нескольких десятках человек". Пострадали двое. На месте происшествия обнаружены следы применения травматического оружия.

- Британский телеканал Sky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей. Под именем Сергей Федотов скрывался Денис Сергеев, сотрудник ГРУ 1973 года рождения, сообщает телеканал.

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о встречах главы МИД страны со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом. Вторая встреча состоялась уже после того, как Абрамс объявил, что время для диалога с Мадуро уже истекло. Президент Венесуэлы также заявил, что готов встретиться и с Абрамсом, и с президентом США Дональдом Трампом.

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