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Москва

В полиции заявили об одном пострадавшем в конфликте у кафе на юго-востоке Москвы

Есть обновление от 00:08

Источник сообщил о массовой драке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате конфликта рядом с кафе на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"На службу 02 поступило сообщение о конфликте между гражданами на Первой Курьяновской улице, по прибытии установлен один пострадавший",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники полиции на месте происшествия устанавливают обстоятельства конфликта.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", рядом с кафе произошла массовая драка, точное число участников пока не установлено.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Теги: Москва

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