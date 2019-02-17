Температура воздуха в Москве третий день подряд побила рекорды зимы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 прогрелся до плюс 5 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"Сегодня самый теплый день с начала нынешней зимы. Температура воздуха обновляет температурные рекорды тепла уже третий день подряд", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что 15 февраля в Москве было зафиксировано плюс 3, а 16 февраля - плюс 4,2 градуса.

В метеобюро напомнили, что температурный рекорд тепла 17 февраля был установлен в 1957 году и составил плюс 5,8 градуса.

Ранее в воскресенье в Гидрометцентре России сообщили, что погода в Московском регионе всю предстоящую неделю будет очень изменчивой: жителям Москвы и Подмосковья предстоят два похолодания: одно - в ночь на понедельник, другое - ко Дню защитника Отечества.