Декоративная лепнина с дома упала на ребенка в Москве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в результате обрушения декоративной лепнины с фасада здания, расположенного на Ленинградском проспекте, была травмирована 10-летняя девочка. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"17 февраля с фасада дома, расположенного по Ленинградскому проспекту в городе Москве, произошло незначительное обрушение лепнины, в результате чего у 10-летней девочки диагностирован ушиб. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.