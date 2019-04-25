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Установлены личности погибших при стрельбе у метро "Новые Черемушки" в Москве

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения двух погибших мужчин у станции метро "Новые Черемушки".

Дела возбуждены по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия", рассказали в четверг в столичном главке СК.

По данным следствия, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями был найдены в четверг днем около станции метро "Новые Черемушки". Место изучили следователи и криминалисты, личности погибших уже установлены, рассказали в СК.

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что два человека погибли в результате инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы у метро "Новые Черемушки". По словам источника, один мужчина выстрелил в другого, после чего покончил с собой.

Москва

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