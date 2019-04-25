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Два человека погибли при стрельбе у метро "Новые Черемушки" в Москве

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, один мужчина выстрелил в другого, после чего покончил с собой. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

Со своей стороны в пресс-службе столичного главка СК "Интерфаксу" сообщили, что следователи выехали на место происшествия. Там не уточнили других подробностей.

Москва Новые Черемушки

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