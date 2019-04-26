Все СИЗО Москвы проверят после смерти двоих заключенных от передозировки наркотиков

Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начало масштабные проверки всех следственных изоляторов (СИЗО) после гибели двух арестантов "Матросской тишины", сообщили в пресс-бюро ФСИН в пятницу.

Начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз дал указание проверить все помещения столичных СИЗО на хранение запрещенных предметов, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс". В нем отмечается, что участники проверки будут использовать переносные видеорегистраторы, а также служебных собак, обученных поиску и обнаружению наркотических веществ.

"Началась проверка с СИЗО-1 "Матросская тишина", куда по предварительным данным в продуктовой передаче было передано неустановленное вещество, ставшее причиной смерти одного из обвиняемых и отравлением двух его сокамерников", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что основное внимание при проверке уделяется работе комнат приема передач, качеству досмотра продуктов питания и вещей, а также работе контрольно-пропускных пунктов. В обысках участвуют более 80 человек, среди них как сотрудники СИЗО-1, так и личный состав других подразделений, в том числе сотрудники кинологической службы и отдела специального назначения "Сатурн". В ФСИН добавили, что все действия сотрудников и арестованных фиксируются также на стационарные камеры видеонаблюдения.

Между тем официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что столичная прокуратура проводит в "Матросской тишине" проверку соблюдения федерального законодательства о содержании заключенных. По ее словам, также взята на особый контроль процессуальная проверка, начатая СК России.

Наркотики в передаче

Об отравлении заключенных следственного изолятора "Матросская тишина" из-за передозировки наркотиков сообщил "Интерфаксу" в минувшую среду заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в смоченной им ткани", - сказал Максименко. По его словам, неизвестное психотропное вещество было введено внутривенно с помощью укола.

"Наркотик был передан в две камеры. В обеих пострадали люди. Вина наших сотрудников тоже есть - они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет", - констатировал Максименко. Он добавил, что обстоятельства инцидента будут установлены в ходе служебной проверки.

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что столичные следователи начали доследственную проверку по информации об отравлении четырех арестантов.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что один из погибших проходит фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие - об обороте наркотических средств.