В организме выживших после отравления в "Матросской тишине" заключенных обнаружен метадон

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Двое арестантов СИЗО-1 "Матросская тишина", выживших после тяжелого отравления наркотиками, принимали метадон, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

Собеседник агентства рассказал, что вещество было выявлено при экспертизе, ее результаты стали основанием для отправки в следственные органы материалов прокурорской проверки для возбуждения уголовного дела.

"Экспертиза в отношении двух других арестантов, скончавшихся предположительно тоже от отравления, пока не завершена. Ее результаты ожидаются в ближайшее время", - добавил источник.

Ранее в пятницу в пресс-бюро ФСИН сообщили о начале масштабных проверок всех следственных изоляторов (СИЗО) по указанию начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза после гибели одного арестанта в "Матросской тишине".

Проверка началась с СИЗО-1. В ведомстве отметили, что основное внимание уделяется работе комнат приема передач, качеству досмотра продуктов питания и вещей, а также работе контрольно-пропускных пунктов.

Со своей стороны, официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что столичная прокуратура также проводит проверку соблюдения федерального законодательства о содержании заключенных в СИЗО "Матросская тишина".

Об отравлении заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" в результате передозировки наркотиков сообщил "Интерфаксу" в минувшую среду заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Он сообщал о двоих погибших и двоих пострадавших. По словам Максименко, пострадавшие получили наркотик, предположительно, в продуктовой посылке, наркотиком была пропитана ткань.

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что столичные следователи начали доследственную проверку.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что один из погибших проходит фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие - об обороте наркотических средств.