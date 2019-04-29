В понедельник вечером шесть станций московского метро будут работать только на вход

Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шесть станций столичного метрополитена будут работать в понедельник 29 апреля только на вход и пересадку.

Как сообщает официальный твиттер московской подземки с 18:00 до окончания репетиции парада Победы в таком режиме будут работать станции: "Площадь революции" (3), "Охотный ряд" (1), "Театральная" (2), "Александровский сад" (4), "Боровицкая" (9), "Библиотека им. Ленина" (1).

29 апреля с 18:00 до окончания репетиции парада станции:



"Площадь революции" (3),

"Охотный ряд" (1),

"Театральная" (2),

"Александровский сад" (4),

"Боровицкая" (9),

"Библиотека им. Ленина" (1)



будут работать только на вход и пересадку.



Подробнее: https://t.co/tjVeoXn6tG pic.twitter.com/dJ5gaxvIrs — Московское метро (@MetroOperativno) April 29, 2019

В связи с проведением первой в этом году репетиции парада Победы на Красной площади во второй половине дня понедельника десятки улиц в центре и на западе столицы будут перекрыты для движения транспорта, в том числе общественного.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения, 29 апреля с 17:30 до 20:00 на время прохождения военной техники будут перекрыты улицы Нижние Мневники, Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе), Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая улица, Триумфальная площадь и Тверская улица на всем ее протяжении.

С 17:30 и до окончания мероприятия будут закрыты улицы Тверская (между Пушкинской и Манежной площадями), Моховая улицы, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная улица и Болотная площадь, Софийская, Раушская, Болотная набережные, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная и Садовническая улица, 1-й и 2-й Раушские переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.

После прохождения военной техники по Красной площади с 22:30 будут закрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, улицы Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, 1-я и 2-я Брестские улицы (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Из-за перекрытий также изменится режим работы десятков маршрутов наземного транспорта.

Аналогичные ограничения запланированы на 4 мая, когда состоится вторая ночная репетиция парада Победы и 7 мая днем на время генеральной репетиции.