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На Красной площади прошла первая репетиция парада Победы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади, передаёт корреспондент "Интерфакса".

В репетиции приняли участие 35 парадных расчетов и наземная техника, в том числе пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

В этом году в параде впервые принимают участие курсанты московского университета МВД им В.Кикотя, женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны и кадеты корпуса Следственного комитета им Александра Невского.

Кроме этого, впервые расчёт Рязанского училища ВДВ вооружён новыми автоматами АК-12. Также впервые в параде будут участвовать автомобиль Aurus.

Парад Победы

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