Над Москвой прошла первая тренировка авиации к Параду Победы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - 74 самолета и вертолета Воздушно-космических сил (ВКС) приняли участие в репетиции воздушной части военного парада в Москве, пролетев над Красной площадью, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, это была первая тренировка авиации к параду, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции задействовали экипажи вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ; Ми-28Н; Ка-52; Ми-24, самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

Все полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

Открыл воздушный парад самый большой в мире серийный вертолет Ми-26, завершали - три авиационные группы - "тактическое крыло", "кубинский бриллиант" и штурмовики Су-25 Липецкого авиацентра.

Для проведения тренировки авиации было задействовано девять аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях.