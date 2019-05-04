Поиск

Над Москвой прошла первая тренировка авиации к Параду Победы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - 74 самолета и вертолета Воздушно-космических сил (ВКС) приняли участие в репетиции воздушной части военного парада в Москве, пролетев над Красной площадью, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, это была первая тренировка авиации к параду, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции задействовали экипажи вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ; Ми-28Н; Ка-52; Ми-24, самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

В РоссииНа Красной площади прошла первая репетиция парада ПобедыЧитать подробнее

Все полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

Открыл воздушный парад самый большой в мире серийный вертолет Ми-26, завершали - три авиационные группы - "тактическое крыло", "кубинский бриллиант" и штурмовики Су-25 Липецкого авиацентра.

Для проведения тренировки авиации было задействовано девять аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях.

Минобороны Москва Красная площадь ВКС Парад Победы

Новости по теме

Новости

Здание издательства "Известия" горело в Москве

Здание издательства "Известия" горело в Москве

Станции "Румянцево" и "Саларьево" будут закрыты 3 мая

Станции "Румянцево" и "Саларьево" будут закрыты 3 мая

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

В результате конфликта со стрельбой в Новой Москве ранены четыре человека

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Путин освободил от должности начальника ГИБДД по Москве

Полиция насчитала более 100 тыс. участников шествия профсоюзов в Москве

На ВДНХ вновь заработали фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"

На ВДНХ вновь заработали фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');