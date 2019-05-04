Вторая ночная репетиция военного парада началась на Красной площади

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчеты и колонны военной техники, началась в эти минуты на Красной площади.

Ранее утром 4 мая совершила тренировочный пролет над Красной площадью авиация.

В этом году, в параде, приуроченного к 74-летию победы в Великой Отечественной Войне, по Красной площади торжественным маршем пройдут 35 пеших парадных расчетов. Впервые в этом году по Красной площади проследуют батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации им. Александра Невского.

В репетиции принимают участие бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, проедут танки третьего поколения Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс". Будут также представлены самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие образцы техники. Кроме того, по главной площади страны проедут кабриолеты Aurus.

Всего в тренировке принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет утром 7 мая.

Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие парадные расчеты и колонны военной техники, началась в эти минуты на Красной площади под руководством Министра обороны России Сергея Шойгу.