Поиск

Вторая ночная репетиция военного парада началась на Красной площади

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчеты и колонны военной техники, началась в эти минуты на Красной площади.

Ранее утром 4 мая совершила тренировочный пролет над Красной площадью авиация.

В этом году, в параде, приуроченного к 74-летию победы в Великой Отечественной Войне, по Красной площади торжественным маршем пройдут 35 пеших парадных расчетов. Впервые в этом году по Красной площади проследуют батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации им. Александра Невского.

В репетиции принимают участие бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, проедут танки третьего поколения Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс". Будут также представлены самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие образцы техники. Кроме того, по главной площади страны проедут кабриолеты Aurus.

Всего в тренировке принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет утром 7 мая.

Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие парадные расчеты и колонны военной техники, началась в эти минуты на Красной площади под руководством Министра обороны России Сергея Шойгу.

День Победы Красная площадь Парад Победы

Новости по теме

Новости

Вторая ночная репетиция военного парада прошла на Красной площади

Над Москвой прошла первая тренировка авиации к Параду Победы

Здание издательства "Известия" горело в Москве

Здание издательства "Известия" горело в Москве

Станции "Румянцево" и "Саларьево" будут закрыты 3 мая

Станции "Румянцево" и "Саларьево" будут закрыты 3 мая

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

Погрузчик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

В результате конфликта со стрельбой в Новой Москве ранены четыре человека

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Путин освободил от должности начальника ГИБДД по Москве

Полиция насчитала более 100 тыс. участников шествия профсоюзов в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');