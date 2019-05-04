Вторая ночная репетиция военного парада прошла на Красной площади

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вторая ночная репетиция парада, проходившая под руководством министра обороны России Сергея Шойгу, завершилась на Красной площади. В ней приняли участие пешие парадные расчеты и колонны военной техники, ранее утром 4 мая провела тренировочные полеты авиация ВКС России.

В 22:00 по Московскому времени началось прохождение торжественным маршем по Красной площади 35 пеших парадных расчетов. Всего в тренировке 4 мая приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Впервые в этом году по Красной площади прошли батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно- космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации им. Александра Невского.

В репетиции приняли участие бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, проехали танки третьего поколения Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс".

Также были представлены самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие образцы техники. Кроме того, по главной площади страны проехали кабриолеты Aurus.

Генеральная репетиция на Красной площади пройдет утром 7 мая.