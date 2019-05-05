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Потушен аварийно севший в "Шереметьево" Superjet

Аварийный самолет в "Шереметьево" потушили

По данным источника "Интерфакса", предварительно, при жесткой посадке Superjet получили ожоги и травмы шесть человек

Аварийный самолет в "Шереметьево" потушили
Самолет Sukhoi Superjet 100
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" погасили огонь, охвативший после жесткой посадки пассажирский самолет Superjet, выполнявший рейс "Москва-Мурманск", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в службах аэропорта.

"Пожар потушен", - сказал собеседник агентства.

Позднее в МЧС подтвердили, что открытое горение на самолете, загоревшемся при жесткой посадке в "Шереметьево" ликвидировано.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что шесть человек, по предварительным данным, получили ожоги и травмы при эвакуации из горящего самолета.

Между тем, представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила агентству, что следователи выехали в аэропорт "Шереметьево".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Москва Шереметьево Superjet

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