Superjet аварийно сел в полной тишине после подачи сигнала бедствия

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аварийный Superjet перед посадкой в "Шереметьево" подал сигнал бедствия, и связь с ним пропала, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье 5 мая пассажирский лайнер Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.