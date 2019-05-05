Движение автотранспорта у "Шереметьево" восстановлено

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по дорогам в районе аэропорта "Шереметьево" восстановили после происшествия с самолетом Superjet-100, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Движение по дорогам в районе Шереметьево открыто", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с пожаром в аэропорту было ограничено движение в районе аэропорта "Шереметьево" по дорогам: Лобня - аэропорт "Шереметьево", Старошереметьевское шоссе.

Как сообщалось, в воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. При аварийной посадке, по предварительным данным, погибли 13 человек.