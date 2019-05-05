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13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Семьям погибших при аварийной посадке Superjet выплатят около 2 млн рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ущерб жизни пассажиров, летевшими аварийным самолетом рейса SU1492 Москва-Мурманск, будут возмещаться в размере до 2,025 млн рублей, согласно договору "Аэрофлота" со страховой компанией "АльфаСтрахование", сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

При причинении вреда здоровью компания возмещает до 2 млн рублей, уточнил президент ВСС.

Также перевозчик застраховал риски в страховой компании СОГАЗ. Какие риски страховал СОГАЗ, не уточняется.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. В результате катастрофы в аэропорту "Шереметьево", по предварительным данным, погибли 13 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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ВСС АльфаСтрахование Шереметьево

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