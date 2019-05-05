Пилоты выжили при аварийной посадке самолета в "Шереметьево"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Летный экипаж остался в живых при аварийной посадке самолета Superjet-100 в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта в воскресенье.

"Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи", - сказал он.

Ранее информированный источник рассказал агентству, что неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту самолета.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу.

Данные о пострадавших уточняются.

Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших гражданах. Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).