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13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пассажиров аварийного Superjet, сгоревшего в воскресенье в московском аэропорту "Шереметьево", эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем положено по нормативам, сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.

"Эвакуация пассажиров аварийного SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд", - сказал Фетисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета, совершил аварийную посадку и сгорел. Большинство находившихся на борту успели эвакуироваться по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) сообщил о 13 погибших в результате катастрофы, в их числе двое детей.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров. "Однако, в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других", - сказал источник.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево

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