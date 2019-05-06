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СКР сообщил, что из 78 пассажиров Superjet выжили 37 человек

Аварийно-спасательные работы в "Шереметьево" завершены

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", - сказали в пресс-службе.

По данным представителей аэропорта, в аэропорту развернут Центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса SU 1492. Спасенных пассажиров рейса SU 1492 доставили в кризисный центр в терминале В, где с ними работают психологи МЧС.

"Всем пострадавшим незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сведения о состоянии остальных пассажиров и членов экипажа уточняются, информация будет представлена позднее.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета, совершил аварийную посадку и сгорел. Большинство находившихся на борту успели эвакуироваться по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) сообщил о 13 погибших в результате катастрофы.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево

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