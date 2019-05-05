СКР подтвердил, что 37 из 78 пассажиров Superjet выжили

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек, сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала С.Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

Судьба остальных остается неизвестна.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек.

Ранее сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.