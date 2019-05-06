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"Шереметьево" изменил расписание рейсов в понедельник

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменениях расписания рейсов в понедельник из-за закрытия одной из двух взлетно-посадочной полос.

"Международный аэропорт "Шереметьево" в настоящее время работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу. Ограничения введены до 18:00 мск в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета РФ", - говорится в сообщении аэропорта.

"В аэропорту "Шереметьево" внесены коррективы в расписание рейсов. Авиакомпании по своим каналам коммуникаций оперативно информируют клиентов о статусе рейсов", - отмечается в сообщении.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" , выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. При пожаре на борту погиб 41 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево

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