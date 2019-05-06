Сгоревший Superjet уберут с посадочной полосы в "Шереметьево" к концу дня

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Потерпевший катастрофу в "Шереметьево" Superjet-100 могут уже сегодня убрать с взлетно-посадочной полосы, сообщил журналистам в понедельник глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Следователи свою часть мероприятий по борту и всем событиям завершили. Сейчас на полосе и воздушном судне работает Межгосударственный авиационный комитет. Я надеюсь, что сегодня в течение дня эти мероприятия будут завершены. Специальные средства, связанные с тем, чтобы транспортировать воздушное судно с рулежной дорожки, готовы", - сказал Дитрих.

"Мы ждем только разрешения, чтобы открыть полосу", - уточнил министр.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб.