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Салют Победы в Москве можно будет увидеть на 34 площадках

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Площадки для просмотра праздничных салютов и фейерверков в столице разместятся по всему городу, сообщил сайт мэрии Москвы в среду.

Салют начнется в 22:00 9 мая и продолжится в течение десяти минут. За это время по всему городу будут произведены десять тысяч залпов, говорится в сообщении.

Фейерверки запустят на высоте от 100 до 350 метров. Световое представление можно будет посмотреть на 34 городских площадках, расположенных в столичных парках, на площадях и берегах водоемов.

Главной площадкой станет Поклонная гора, где будет сделано 30 залпов из 18 орудий. В центре Москвы за салютом можно будет понаблюдать в парках имени Горького, "Таганский" и "Красная Пресня", саду "Эрмитаж", олимпийском комплексе "Лужники" и саду имени Баумана.

Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 мм.

На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Москва

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