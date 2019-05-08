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Заключенный "Матросской тишины" покончил с собой

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Заключенный покончил с собой в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" (СИЗО-1), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, мужчину без признаков жизни нашли в одной из камер СИЗО сегодня утром. Бригада "скорой помощи" не смогла его спасти. Проводится служебная проверка, работает следственно-оперативная группа.

Источник отметил, что признаков насильственной смерти у арестанта не обнаружено. Погибшему было 40 лет, он был арестован по обвинению в краже, а позднее суд вынес приговор.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями в связи с сообщением.

Москва Матросская тишина

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