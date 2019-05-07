В "Матросской тишине" нашли наркотики в конфетах для заключенного

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

"Вчера при досмотре продуктовой передачи от гражданки для одного из обвиняемых, в конфетах было обнаружено и изъято 15 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения", - сказала Цыганков во вторник "Интерфаксу".

Выяснилось, что в конфетах спрятано полтора грамма метадона и 7 миллиграммов кокаина. Обнаружить наркотики помогла служебная собака.

В конце апреля широкий общественный резонанс вызвал инцидент, связанный с передозировкой наркотиками, которые употребили заключенные "Матросской тишины". Двое арестантов скончались, еще двое попали в реанимацию.

Было заведено уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями, халатности и незаконном обороте наркотиков. Мужчина, передавший наркотики в СИЗО, был арестован.