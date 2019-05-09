Парковка на московских улицах на три дня стала бесплатной

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В течение трех дней, с 9 по 11 мая, парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Трехдневные парковочные каникулы объявлены в связи с государственными праздниками. Платить в эти дни не нужно будет и на улицах, с максимальным тарифом 380 рублей в час", - уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, плоскостные городские стоянки будут работать согласно действующим тарифам.

При этом, в воскресенье, 12 мая, парковка будет платной в зоне действия тарифа 380 рублей в час на 237 наиболее загруженных центральных улицах Москвы.

"Отметим, что 9 мая в Москве будет проходить военный парад и другие праздничные мероприятия. В связи с этим, для автомобильного движения перекроют многие улицы города. Просим автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом перекрытий, а также соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы обеспечить свободный проезд для городского транспорта", - добавили в пресс-службе.