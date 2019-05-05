Из Москвы в Петербург доставили три кабриолета для Парада Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Три кабриолета ЗиЛ-41041 АМГ, ранее участвовавшие в Парадах Победы в Москве, доставлены в Санкт-Петербург, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Автомобили будут задействованы в военном параде на Дворцовой площади 9 мая, сказали в пресс-службе.

По ее данным, на кабриолетах принимающий парад генерал-полковник Александр Журавлёв в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днем Победы.

В сообщении отмечается, что третий "ЗиЛ" будет находиться в резерве, однако, за все годы эксплуатации он еще ни разу не пригодился.

Как сообщили в ЗВО, объезд войск будет произведен со скоростью 17 км/ч, при этом водителям машин необходимо будет тщательно соблюдать дистанции при перемещении на площади.

По данным пресс-службы, с 2010 года данные кабриолеты участвовали в парадах в Москве.

В столице в Параде Победы 9 мая будут впервые участвовать кабриолеты Aurus.