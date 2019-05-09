Московский метрополитен напомнил о закрытии части станций на время парада

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением 9 мая на Красной площади парада Победы, шествия "Бессмертного полка" по Красной площади, а также ряда других массовых мероприятий, центральные станции столичной подземки будут временно закрываться на вход и выход.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена, время работы станций в День Победы продлевать не будут, они будут открыты до 1:00. При этом по Московскому центральному кольцу (МЦК) поезда будут ходить с минимальными пятиминутными интервалами с 12:30 и до закрытия станций.

С самого утра 9 мая и до окончания парада будут закрыты на выход станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". На время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

Кроме того, на все время шествия "Бессмертного полка" на вход и выход будут закрыты станции "Oхoтный pяд", "Плoщaдь ревoлюции", "Teaтpaльнaя", "Aлeкcaндровcкий caд", "Библиoтeка имени Лeнинa", "Боровицкaя", "Улицa 1905 гoдa", "Краснoпреснeнcкaя" и "Бappикaднaя". Станции "Тверская", "Пушкинская" и "Чеховская" будут закрыты на выход с 13:00, станция "Маяковская" - после заполнения участка Тверской улицы возле нее участниками шествия. В связи с этим участникам шествия рекомендуется прибывать на станции "Белорусская" и "Динамо", которые будут работать в обычно режиме.

Помимо этого, в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль №1 будет работать только на выход пассажиров, вестибюль №2 - только на вход.

"Сразу после завершения праздничных мероприятий по требованию полиции возможны ограничения на вход на станциях в районе проведения массовых мероприятий. Просим планировать поездки заранее. По возможности заблаговременно приобретайте билеты для проезда в метро и не назначайте место встречи на станциях", - призывает администрация Московского метрополитена.

В связи с массовым перекрытием улиц по случаю Дня Победы в течение дня 9 мая также будет изменен режим работы многих маршрутов наземного общественного транспорта. Подробная информация об изменениях размещена на сайте ГУП "Мосгортранс", а также на остановочных павильонах.