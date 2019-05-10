В "Домодедово" пассажир хотел провести мину времен Второй мировой войны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники безопасности аэропорта "Домодедово" обнаружили у пассажира противопехотную мину, которую он пытался провести, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах.

"Служба безопасности "Домодедово" выявила в багаже трансферного пассажира противопехотную мину времен Второй Мировой войны. Ее изъяли и осмотрели взрывотехники", - сказал источник.

Взрывателя у мины не обнаружили. Однако пассажир был снят с рейса, с ним проводится работа.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.