Поиск

Пиротехники подорвали три мощных мины времен войны рядом с пляжем в Крыму

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Двухдневная операция по ликвидации четырех боеприпасов времен войны, в том числе трех мин весом по одной тонне, завершена в курортном поселке Орджоникидзе в Крыму, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"Подозрительный предмет был обнаружен дайвером (...) Пиротехники идентифицировали его как авиационную магнитную донную мину времен Великой Отечественной войны весом в 1000 кг (АМД-1000), которая находилась на дне моря в 100 метрах от берега на глубине около 13 метров", - рассказали в ведомстве.

В ходе обследования спасатели нашли еще три боеприпаса - фугасную авиационную бомбу немецкого производства весом 500 кг (SD-500) и еще две советские АМД-1000.

Специалисты приняли решение ликвидировать взрывоопасные предметы на месте. На время операции территория была оцеплена, отдыхающих, находившихся в пределах 500 м, вывели с пляжа за пределы опасной зоны, сообщили в МЧС.

Мины АМД-1000 предназначались для поражения подводных лодок и кораблей любого водоизмещения.

Крым МЧС АМД-1000

Новости по теме

Новости

Твиттер Медведева был взломан

Твиттер Медведева был взломан

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Глава архангельского нацпарка обратила внимание Путина на попытки приравнять охоту к туризму

"Cиние ведерки" оценили идею экспресс-анализа слюны водителей

"Cиние ведерки" оценили идею экспресс-анализа слюны водителей
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова

Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита Голунова будут добиваться справедливого процесса над его преследователями

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

С 12 июня пограничники не будут принимать заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних

Инициаторы марша в защиту Голунова отказались звать людей без согласования с мэрией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');