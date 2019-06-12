Пиротехники подорвали три мощных мины времен войны рядом с пляжем в Крыму

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Двухдневная операция по ликвидации четырех боеприпасов времен войны, в том числе трех мин весом по одной тонне, завершена в курортном поселке Орджоникидзе в Крыму, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"Подозрительный предмет был обнаружен дайвером (...) Пиротехники идентифицировали его как авиационную магнитную донную мину времен Великой Отечественной войны весом в 1000 кг (АМД-1000), которая находилась на дне моря в 100 метрах от берега на глубине около 13 метров", - рассказали в ведомстве.

В ходе обследования спасатели нашли еще три боеприпаса - фугасную авиационную бомбу немецкого производства весом 500 кг (SD-500) и еще две советские АМД-1000.

Специалисты приняли решение ликвидировать взрывоопасные предметы на месте. На время операции территория была оцеплена, отдыхающих, находившихся в пределах 500 м, вывели с пляжа за пределы опасной зоны, сообщили в МЧС.

Мины АМД-1000 предназначались для поражения подводных лодок и кораблей любого водоизмещения.