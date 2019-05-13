Первый из пострадавших в катастрофе в "Шереметьево" выписан из больницы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Первый из пострадавших в результате возгорания самолета в московском аэропорту "Шереметьево" выписан из клиники ФМБА, сообщили в пресс-службе медучреждения.

"Выписали, все благополучно. У него был диагностирован гипертонический криз, его нормализовали", - сказали в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ФМБА.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 из 78 находившихся на борту человек.

В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Минздрав сообщал утром 13 мая, что четверо пострадавших находятся в НИИ Вишневского, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии. Пятеро пострадавших, в том числе четверо членов экипажа, находятся в НИИ Склифосовского.