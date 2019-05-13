Опознаны тела 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево"

Идентификация останков гражданина США будет завершена в ближайшее время

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Завершено опознание останков погибших в катастрофе Superjet, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево", сообщает в понедельник Следственный комитет.

"В рамках уголовного дела завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы. Работа по идентификации еще одного погибшего - гражданина США - будет завершена в ближайшее время", - сообщает СК.

Следствие допросило пассажиров аварийного рейса, персонал аэропорта и сотрудников "Аэрофлота". В различных службах "Шереметьево" и "Аэрофлота" прошли выемки документов, касающихся катастрофы.

5 мая в результате пожара на борту Superjet, летевшего из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек, среди который был один гражданин США. Всего на борту находилось 78 человек.

Среди версий причин трагедии - отказ электроники из-за удара молнии, ошибка пилотов и другие.