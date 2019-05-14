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Boeing, у которого не убралось шасси, благополучно сел во "Внуково"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing "ЮТэйр", у которого после вылета в Милан не убралось шасси, вернулся во "Внуково", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командир Boeing-737 после вылета из "Внуково" в Милан доложил о невозможности убрать стойки шасси из-за технической неисправности и попросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Всего на борту самолета находятся 109 пассажиров.

Boeing ЮТэйр

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