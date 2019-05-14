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Пассажирский Boeing совершит экстренную посадку во "Внуково" из-за проблем с шасси

Самолет, направлявшийся в Милан, принадлежит авиакомпании "ЮТэйр"

Пассажирский Boeing совершит экстренную посадку во "Внуково" из-за проблем с шасси
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing-737 рейса Москва - Милан экстренно возвращается во "Внуково" после того, как не смог убрать шасси, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

Собеседник агентства рассказал, что самолет вырабатывает топливо неподалеку от аэропорта и в течение 15 минут готовится совершить вынужденную посадку.

В свою очередь в авиакомпании "ЮТэйр", которой принадлежит лайнер, "Интерфаксу" подтвердили сообщение.

"После взлета во "Внуково" у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет и сейчас вырабатывает топливо в зоне ожидания над "Внуково" для безопасной посадки", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

Всего на борту самолета находятся 109 пассажиров.

Москва Внуково

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