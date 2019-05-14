Utair заменит борт на рейсе Москва - Милан после экстренной посадки во "Внуково"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Utair заменит борт на рейсе Москва - Милан после инцидента с Boeing 737-800, который после вылета из "Внуково" не смог убрать шасси.

"Согласно правилам компания меняет самолет. На время ожидания в аэропорту пассажирам предоставят еду и напитки и отправят в Милан ближайшим рейсом", - сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

Предполагаемое время отправления рейса он не назвал.

После вылета из "Внуково" у Boeing 737-800 , на борту которого находилось 109 пассажиров, возникли проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет и вернуться в аэропорт. Для безопасной посадки самолет некоторое время вырабатывал топливо в зоне ожидания над "Внуково". В 12:36 по Москве он благополучно приземлился, никто не пострадал.