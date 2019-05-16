В московском Институте физической химии произошел взрыв

В результате инцидента пострадали двое лаборантов

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Институте физической химии в Москве на Ленинском проспекте взорвалась емкость с реагентами, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Разгерметизировалась емкость с углекислотой. Произошел взрыв. Травмы получили два лаборанта", - сказал источник.

Пострадавшие порезались стеклом из-за того, что в помещении выбило окно. По данным источника, разрушений в результате инцидента нет.

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили о проверке информации об инциденте.

Очевидцы, в свою очередь, сообщают, что обстановка у института спокойная, но у здания находится автомобиль "скорой помощи".