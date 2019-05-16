Поиск

В московском Институте физической химии произошел взрыв

В результате инцидента пострадали двое лаборантов

В московском Институте физической химии произошел взрыв
Архивное фото
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Институте физической химии в Москве на Ленинском проспекте взорвалась емкость с реагентами, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Разгерметизировалась емкость с углекислотой. Произошел взрыв. Травмы получили два лаборанта", - сказал источник.

Пострадавшие порезались стеклом из-за того, что в помещении выбило окно. По данным источника, разрушений в результате инцидента нет.

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили о проверке информации об инциденте.

Очевидцы, в свою очередь, сообщают, что обстановка у института спокойная, но у здания находится автомобиль "скорой помощи".

Москва

Новости

Мать найденной в московской квартире "девочки-маугли" признана невменяемой

Полиция со стрельбой задержала грабителей, укравших из офиса в Москве 2 млн рублей

Utair заменит борт на рейсе Москва - Милан после экстренной посадки во "Внуково"

Boeing, у которого не убралось шасси, благополучно сел во "Внуково"

Пассажирский Boeing совершит экстренную посадку во "Внуково" из-за проблем с шасси

Пассажирский Boeing совершит экстренную посадку во "Внуково" из-за проблем с шасси

Первая в Москве IKEA откроется 27 июня

ЛГБТ-активисты уведомили власти о проведении гей-парада в Москве

ЛГБТ-активисты уведомили власти о проведении гей-парада в Москве

Гудкова оштрафовали за организацию митинга против дела о незаконном митинге

Москвичам пообещали дождливые будни и солнечные выходные

Москвичам пообещали дождливые будни и солнечные выходные

Полиция запретила выдавать тело Доренко вдове журналиста

Полиция запретила выдавать тело Доренко вдове журналиста
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');