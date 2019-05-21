"Булгаковский" знак снова украли на Патриарших в час небывало жаркого заката

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция заинтересовалась кражей "булгаковского" знака "Запрещено разговаривать с неизвестными" на Патриарших прудах в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Полиция получила заявление о том, что неизвестный похитил знак из сквера на Патриарших прудах, предположительно, в ночь с воскресенья на понедельник.

Знак в очередной раз установили в сквере в честь Дня музеев 18 мая.

Впервые инсталляция с изображением персонажей романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" была установлена в 2012 году, ее неоднократно похищали, обливали краской и демонтировали "за несоответствие нормам ГИБДД".

"Никогда не разговаривайте с неизвестными" - название первой главы "Мастера и Маргариты".