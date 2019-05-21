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"Булгаковский" знак вернут на Патриаршие пруды на следующей неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" вернут на Патриаршие пруды в ближайшее время, вероятнее всего на следующей неделе, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор музея "Булгаковский дом" Наталья Склярова.

В музее сообщили, что также проводят собственное расследование. "Мы уже запросили камеры с близлежащих домов", - уточнила Склярова. По ее словам, в музее вместе с полицией будет разработан план, чтобы предотвращать похищение знака в будущем.

Ранее сообщалось, что московская полиция заинтересовалась кражей "булгаковского" знака на Патриарших прудах в Москве.

Знак в очередной раз установили в сквере в честь Дня Музеев 18 мая.

Впервые инсталляция с изображением персонажей романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" была установлена в 2012 году, ее неоднократно похищали, обливали краской и демонтировали "за несоответствие нормам ГИБДД".

"Никогда не разговаривайте с неизвестными" - название первой главы "Мастера и Маргариты".

Патриаршие пруды

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