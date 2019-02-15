Основателя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следствие подозревает задержанных по делу о мошенничестве основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников в хищении более 2,5 млрд рублей.

"Настоящее уголовное дело было возбуждено 13 февраля 2019 года. (...) В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые совершили хищение денежных средств в размере свыше 2,5 млрд рублей", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте задержанного по тому же делу, что и Калви, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

По словам следователя, фигурантами дела проходят два иностранных гражданина и четверо граждан России. В пятницу в столичный Басманный суд поступили ходатайства следствия о заключении под стражу всех шестерых.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка "Восточный Экспресс".

"Заявление по факту хищения поступило от акционера банка Юсупова", - сказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело было возбуждено 13 февраля.

"Банк "Восточный" не признан потерпевшей стороной по уголовному делу. Заявления банка о признании потерпевшим в деле нет", - заявил адвокат одного из фигурантов дела, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

По материалам ФСБ

Материалы для уголовного дела в отношении Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников были подготовлены ФСБ России.

"Как видно из представленных следствием материалов, настоящее уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России", - заявил адвокат другого фигуранта "дела Калви" - генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова - на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте последнего.

Расследование уголовного дела в отношении Калви и его подельников ведет Следственный комитет России (СКР).

Другие подозреваемые

Вместе с Калви по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный", а ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.

Все они были задержаны 14 февраля. Им инкриминируется совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное обвинение по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения. В суде не уточнили фабулы обвинения.

В Baring Vostok "Интерфаксу" подтвердили, что уголовное преследование связано с конфликтом вокруг банка "Восточный Экспресс". В компании отметили, что действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.