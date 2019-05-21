Вход на три станции метро в Москве закрыли из-за застрявшего в тоннеле поезда

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вход на три станции московского метро - "Петровский парк", "Шелепиха" и "Савеловская" Большой кольцевой линии - закрылся вечером во вторник из-за поезда, застрявшего в тоннеле, сообщает пресс-служба столичной подземки.

По последним данным, нет движения между станциями "Парк Победы" и "Савеловская", перед этим сообщалось, что поезда не ходят от "Раменок" до "Хорошевской".

По сведениям источника "Интерфакса", поезд застрял между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" около 18:45. В метрополитене сообщили, что к нему направили буксировочный состав, пассажирам ничего не угрожает.