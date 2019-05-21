На Солнцевской линии московского метро застряли три поезда с пассажирами

Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Три состава с пассажирами остановились около 18:45 вторника в тоннеле на Солнцевской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По данным на 20:10, в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" находится три состава с пассажирами", - сказал собеседник агентства

По его информации, попытка отбуксировать один из сломавшихся поездов, которая привела к серьезному сбою в движении на Солнцевской линии, пока не увенчалась успехом.

В свою очередь, в пресс-службе московского метро подтвердили, что в тоннеле на Солнцевской линии находятся три поезда.

"Мы работаем над сцепкой составов. Угрозы безопасности нет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник сообщил, что техническая неисправность состава, по предварительной информации, стала причиной сбоя в движении поездов на Солнцевской линии столичного метро во вторник.

"Поезд застрял в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" около 18:45", - сказал собеседник агентства. По его информации, нет движения поездов на участке "Парк Победы" - "Хорошевская" Солнцевской линии по направлению в центр.

В пресс-службе столичного метрополитена со своей стороны ранее заявили "Интерфаксу", что в настоящее время нет движения поездов от станции "Раменки" до "Хорошевской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.