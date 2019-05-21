Пассажиров метро в Москве начали эвакуировать из застрявших в тоннеле поездов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Больше тысячи человек находится в трех поездах, застрявших в тоннеле на Солнцевской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" находятся три состава с пассажирами - всего более тысячи человек. Около 20:20 к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию", - уточнил собеседник агентства.

Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

По его словам, пассажиры других двух поездов, вероятнее всего, будут эвакуированы по такой же схеме.

Спустя два часа после аварии пассажиры одного из поездов вышли на станцию.

Первый поезд застрял между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" в 18:45. При этом первая попытка отбуксировать неисправный состав не увенчалась успехом.

В связи с инцидентом не было движения по Солнцевской линии московского метрополитена между станциями "Парк Победы" и "Савеловская".