Поиск

Сбой в московском метро произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Причиной крупного сбоя на Солнцевской линии Московского метрополитена, из-за которого примерно с 18:45 вторника три поезда с пассажирами застряли в тоннеле, стало падение напряжения в контактном рельсе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Там подчеркнули, что угрозы безопасности пассажиров нет, и никакого задымления, о котором писали ряд СМИ, не было.

"В настоящее время через подъехавший исправный состав пассажиры одного из поездов уже вышли на станции", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что всего требуется эвакуация более одной тысячи пассажиров.

В связи с инцидентом в настоящее время нет движения по Солнцевской линии московского метрополитена между станциями "Парк Победы" и "Савеловская".

Между станциями "Шелепиха" и "Динамо" курсируют бесплатные автобусы КМ с остановками у станций "Полежаевская" и "ЦСКА".

Москва

Новости по теме

Новости

Пассажиров метро в Москве начали эвакуировать из застрявших в тоннеле поездов

На Солнцевской линии московского метро застряли три поезда с пассажирами

На Солнцевской линии московского метро застряли три поезда с пассажирами

Вход на три станции метро в Москве закрыли из-за застрявшего в тоннеле поезда

Поезд застрял в тоннеле на Солнцевской линии метро

Поезд застрял в тоннеле на Солнцевской линии метро

Поезд метро наехал на пассажира между "Текстильщиками" и "Волгоградским проспектом"

Мосгордума подготовила поправки об отнесении вейпов и кальянов к сигаретам

Садовое кольцо в Москве закроют для транспорта

Часть праха Доренко предали земле в Москве, еще часть развеют в Керчи

Часть праха Доренко предали земле в Москве, еще часть развеют в Керчи

Москвич расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил два года колонии

Москвич расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил два года колонии

Уголовное дело завели на женщину, бросившую ребенка в московской поликлинике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');