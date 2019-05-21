Сбой в московском метро произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Причиной крупного сбоя на Солнцевской линии Московского метрополитена, из-за которого примерно с 18:45 вторника три поезда с пассажирами застряли в тоннеле, стало падение напряжения в контактном рельсе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Там подчеркнули, что угрозы безопасности пассажиров нет, и никакого задымления, о котором писали ряд СМИ, не было.

"В настоящее время через подъехавший исправный состав пассажиры одного из поездов уже вышли на станции", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что всего требуется эвакуация более одной тысячи пассажиров.

В связи с инцидентом в настоящее время нет движения по Солнцевской линии московского метрополитена между станциями "Парк Победы" и "Савеловская".

Между станциями "Шелепиха" и "Динамо" курсируют бесплатные автобусы КМ с остановками у станций "Полежаевская" и "ЦСКА".