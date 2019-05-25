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В Москве задержали мошенников, выманивших у пенсионера свыше 7 млн рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция задержала троих подозреваемых, которые вынудили пенсионера перевести семь миллионов рублей за юридическую консультацию, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в отдел полиции обратился 78-летний житель столицы и рассказал, что ранее обратился за юридической помощью по рекламному объявлению, перед консультацией подозреваемые попросили пенсионера перевести им 80 тыс. рублей.

"После поступления денег они вынудили потерпевшего совершить аналогичные операции на общую сумму свыше 7 млн рублей", - сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В результате оперативно-розыскных мероприятий в офисе на Беговой улице в Москве полицейские задержали двоих мужчин и женщину.

Как отметила Волк, в ходе обыска в помещении были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, сим-карты, а также содержащие сведения о гражданах базы данных, которые имеют доказательное значение по уголовному делу.

Официальный представитель МВД добавила, что по ходатайству следствия в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.

Москва МВД

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