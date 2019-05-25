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До конца 2021 года реконструируют семь транспортных развязок на МКАД

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Развернуты работы по проектированию и строительству семи транспортных развязок на пересечении с Московской кольцевой автодорогой, работы планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На первом этапе реконструкции МКАД были перестроены 14 старых развязок, сейчас начато строительство еще на трех и ведется проектирование четырех транспортных объектов", - сказал он в субботу журналистам.

По его словам, на сегодня активно ведутся работы по реконструкции развязки на пересечении с Волоколамским шоссе, до конца этого года планируется запустить развязку в районе Бесединского моста, а ко дню города планируется открыть движение по обновленной развязке на пересечении с улицей генерала Дорохова.

Как рассказал Хуснуллин, параллельно с этим проектируются обновленные развязки на пересечении с Осташковским шоссе, Липецкой улицей, улицей Верхние поля, а также Алтуфьевским шоссе.

"По нашим оценкам, с завершением всех этих работ до конца 2021 года можно будет сказать о полном завершении реконструкции МКАД, - отметил заммэра. - Обновленные развязки позволят существенно улучшить транспортное движение, снизят загруженность Московской кольцевой автодороги и прилегающих магистралей".

Хуснуллин напомнил, что после модернизации первых 14 развязок загруженность МКАД в среднем снизилась на 20-30%.

Москва МКАД

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